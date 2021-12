San Giuseppe ancora in trend positivo: triplo Patias, fuga in classifica bomber

Spettacolo, gol e ribaltamenti di fronte nel pirotecnico 5-5 tra Cmb Matera e Real San Giuseppe. Sul parquet di Policoro, le due formazioni danno vita a una gara che è uno spot per il futsal, che scivola via sul filo dell'equilibrio fino alla sirena finale.

La successione delle reti rende l'idea di una partita affrontata a viso aperto da entrambe le formazioni, guidate in panca da due trainer, Nitti e Tarantino, legati da una profonda amicizia.

A passare in vantaggio è la formazione di casa, che sfrutta uno sfortunato autogol del capitano vesuviano Duarte. Ma è un punteggio che dura poco. Patias e Salas, top scorer della formazione sangiuseppese, ribaltano il punteggio ma all'intervallo si va in perfetta parità, grazie al gol di Cesaroni a 10 secondi dallo scadere.

A metà ripresa Matera sfrutta un break positivo, operando un controsorpasso con Braga e Stazzone che portano il tabellone sul 4-2. Ma il Real non si arrende e riesce nell'impresa non solo di raddrizzare il match, ma pure di riportarsi avanti sfruttando anche il powerplay azzardato da Tarantino.

Joselito e una doppietta di Patias sembrano indirizzare definitivamente le sorti dell'incontro verso i vesuviani, ma il parziale 4-5 dura esattamente 20 secondi effettivi, con Andres Santos che piazza la zampata vincente al 17'. Nei restanti tre minuti le due squadre provano a portare a casa l'intera posta in palio, ma con lo scorrere del cronometro in entrambi i quintetti la paura di perdere sembra prevalere sulla voglia di vincere.

Per il Real San Giuseppe è il terzo risultato utile consecutivo, che vuol dire aggancio al trenino di formazioni che occupano a pari merito l'ottava posizione. In aggiunta, con la tripletta di oggi il bomber Patias allunga in vetta alla classifica dei marcatori con 17 gol.

Il calendario ora concede una lunga tregua alla Serie A, che ritornerà in campo il 28 dicembre. Per i gialloblu di Tarantino ci sarà il derby casalingo contro Napoli, che aveva infiammato qualche anno fa la corsa alla promozione in massima serie.