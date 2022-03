San Giuseppe in Final Eight di Coppa: Avellino ko, gialloblu a Salsomaggiore

Una buona notizia per il Real San Giuseppe in un periodo di crisi di gioco e risultati. Arriva dal Veneto, dove Came Dosson ha battuto ieri sera per 6-3 la Sandro Abate Avellino nel recupero dell'ultima giornata di andata. Il match era decisivo per stabilire la classifica appunto del girone d'andata e individuare le squadre partecipanti alla Final Eight di Coppa Italia.

Pur a pari punti con la formazione irpina, il Real San Giuseppe accede alla coppa grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Sandro Abate, disputato il 20 novembre scorso. Un successo per 8-2 che è stato dunque determinante dopo oltre tre mesi per la squadra del presidente Antonio Massa.

Uno squarcio di luce in un momento buio per i colori gialloblu. La qualificazione alla Final Eight potrebbe dunque rappresentare una importante scossa dal punto di vista mentale per i ragazzi di Carmine Tarantino, che dovranno rimettersi in carreggiata in campionato e riprendere quanto di positivo fatto nell'ultima parte del 2021.

La Coppa Italia di Serie A è in programma dal 24 al 27 marzo a Salsomaggiore. In campo con il Real San Giuseppe ci saranno SynBios Petrarca, Italservice Pesaro, Olimpus Roma, Cmb Matera, Napoli, Futsal Pescara e Ciampino Aniene.