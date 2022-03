San Giuseppe, il cuore non basta: vesuviani fuori dalla Coppa Italia

Una gara di cuore e carattere non basta al Real San Giuseppe per centrare l'impresa. I vesuviani escono subito dalla Final Eight di Coppa Italia, incassando una immeritata sconfitta per 3-0 dal SynBios Petrarca Padova. Ingannevole lo score finale, tenendo conto della mole di occasioni collezionata dai ragazzi di mister Tarantino, fermati per tre volte dai legni oltre che da interventi provvidenziali di Fiuza.

All'elenco dei crediti con la dea bendata, il Real può aggiungere senza dubbio anche il gol che al 6' della ripresa ha sbloccato la partita, frutto di una fortuita deviazione di Bocca su un innocuo diagonale da trequarti. Una rete fortunata dunque per il Petrarca, che ha fatto non poca fatica a trovare varchi in zona tiro, grazie all'ottima fase difensiva di Duarte e compagni. Nel finale, al 18' e al 19', le reti di Jefferson e Victor Mello hanno incrementato il gap tra le due formazioni, fissando il punteggio sul 3-0 finale.

Resta comunque per il Real San Giuseppe una prova più che positiva, alla stregua della sfida disputata in campionato e pure persa immeritatamente dai gialloblu di patron Massa. Bicchiere pieno oltre la metà per Tarantino, che ha ricevuto anche buone indicazioni da Patias: il bomber, tornato disponibile in extremis, è stato lanciato nella mischia solo negli ultimi 5 minuti di gara, ma procede bene sulla via del recupero e sarà come suo solito fondamentale nel prosieguo del cammino in campionato dei gialloblu.