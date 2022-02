San Giuseppe, rammarico Tarantino: «È mancato ancora il guizzo decisivo»

Ancora un ko da digerire, ancora un'espulsione con cui dover fare i conti. Il Real San Giuseppe non ha ripreso al meglio il campionato dopo la lunga pausa forzata del campionato di Serie A. La sconfitta di Manfredonia ha lasciato tanto rammarico tra le fila gialloblu, come afferma il tecnico Carmine Tarantino.

«Abbiamo approcciato molto bene la sfida, creando molte occasioni per passare in vantaggio. Purtroppo però abbiamo concretizzato poco e ci siamo ritrovati addirittura in svantaggio all’intervallo». L'ingresso in campo di Patias ha permesso ai vesuviani di ribaltare il risultato e di andare in vantaggio in due circostanze. Ma non è bastato.

«Abbiamo commesso errori dal punto di vista tecnico-tattico e sul piano della gestione dei momenti che ci sono costati l’intera posta in palio. Purtroppo - ha concluso l'allenatore del Real - in troppe gare di questo campionato ci siamo ritrovati a dover dare la stoccata finale per sentenziare un risultato, ma non abbiamo avuto la maturità e la lucidità per farlo».