San Giuseppe, un nuovo portiere: Amedeo Fusco in prestito da Aversa

Una stagione da incorniciare tra i pali dell'Ap Calcio a 5, culminata con la promozione in Serie A2, vale il grande salto per il portiere Amedeo Fusco. L'estremo classe 2000 compie il doppio salto verso la massima serie approdando in prestito al Real San Giuseppe.

Nella prossima stagione sarà il vice di Jurij Bellobuono, portiere letteralmente esploso nello scorso campionato di Serie A, culminato con una meritatissima convocazione in Nazionale. «È un portiere fortissimo che seguo da quando ho iniziato questa disciplina - ha detto il “collega” Fusco -. Mi ha sempre affascinato il suo modo di lavorare, non vedo l’ora di collaborare e confrontarmi su molti aspetti del ruolo».

APPROFONDIMENTI FUTSAL Real San Giuseppe, innesto in difesa: dalla Spagna torna il centrale... FUTSAL Feldi Eboli, la prima in Champions League: esordio nel gruppo 7 a...

Entusiasmo e grande voglia di cominciare per il nuovo estremo del Real, «un’occasione che aspettavo da tempo. Sarà la mia prima volta in Serie A e la cosa mi emoziona, ma spero di continuare a crescere in una stagione ricca di soddisfazioni».