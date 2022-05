San Giuseppe, la corazzata Pesaro in attesa del controricorso con Padova

Ultimo appuntamento della stagione regolare per il Real San Giuseppe. Al PalaCoscioni di Nocera Inferiore domani sera alle 18 arriverà l'Italservice Pesaro, che da tre turni ha ottenuto la certezza aritmetica di chiudere al primo posto in attesa della post-season.

Impegno tosto per i vesuviani, che al momento sono fuori dai playoff indipendentemente dal risultato di domani. Almeno sulla carta, perché resta ancora in attesa di giudizio il controricorso inoltrato dalla dirigenza del Real, avverso alla sconfitta a tavolino subita nella gara del girone di ritorno contro SynBios Petrarca Padova. La società euganea aveva evidenziato l'impiego irregolare di Salas, che avrebbe dovuto scontare una squalifica risalente a diverse stagioni fa, quando militava tra le fila dell'Alma Salerno.

Mister Tarantino pretende massima concentrazione sulla gara di domani, senza lasciarsi distrarre da altre questioni. «Dobbiamo essere bravi a fare tutto quello che possiamo fare in campo, perché solo questo dipende da noi. Giochiamo contro la squadra più forte d’Italia che da due anni vince tutto quello che c’è da vincere. Ma noi vogliamo provare a fare il massimo per regalare un bel risultato ai nostri tifosi davanti a un avversario così forte».

Non traccia un bilancio il tecnico gialloblu, proprio perché oltre al risultato della gara con Pesaro resterà da valutare quanto accadrà sugli altri campi e soprattutto in sede di giustizia sportiva. «Veniamo da due vittorie di fila e da sei vittorie nelle ultime otto partite. Abbiamo migliorato la quota punti rispetto al girone d’andata ma il nostro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente il bottino per dare ancor più un senso alla nostra stagione».