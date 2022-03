San Giuseppe fermato dal Pescara: la gara del PalaCoscioni termina 1-1

Il Real San Giuseppe riprende il suo campionato impattando in casa contro il Futsal Pescara. Punteggio finale di 1-1, sul quale pesano i tre legni colpiti dagli ospiti ma soprattutto le tante parate dell’estremo biancazzurro Mammarella, praticamente imperforabile nella serata del PalaCoscioni.

Tarantino è costretto a fare a meno dei vari Patias, Imparato, Montefalcone e Duarte, con questi ultimi in panchina solo per numero. Nella prima frazione latita lo spettacolo perché le squadre si annullano a vicenda e si vive di fiammate. Al 4’ Coco Wellington supera Bellobuono con uno scavetto, ma trova il palo sulla sua strada. Il Real ci prova senza successo con Bocca e Salas, prima di un nuovo intervento di Bellobuono su Misael.

Mammarella alza la saracinesca per tre volte nel giro di un minuto, sulle occasioni di Petron, Micheletto e ancora Petrov. Nel finale di frazione Onnembo colpisce il secondo legno di giornata per il Pescara, con provvidenziale deviazione di Bellobuono.

Molto più vivace la ripresa, col Real che pigia subito sull’acceleratore. Crema e Joselito ci provano senza successo sugli sviluppi di due corner. Poi ancora Mammarella si erge a protagonista su tre tentativi di Salas nel giro di 2 minuti.

Sul fronte opposto arriva ancora un montante a salvare la porta vesuviana sulla conclusione di Andre. Bellobuono non è da meno al suo più illustre dirimpettaio, poco prima di una doppia chance per Petrov che prima spreca un contropiede, poi colpisce il palo al termine di una gran progressione, nonostante Wellington aggrappato alla sua maglietta.

Al 15’, su una rapida ripartenza, proprio Petrov accomoda una perfetta sponda per Salas che fa 1-0. Ma il vantaggio dura pochi minuti: gli ospiti optano per Eric portiere di movimento ed è proprio il numero 13 a rimettere le cose in pari, sfruttando la superiorità numerica. Nel finale l’ennesimo miracolo di Mammarella ricaccia in gola ai tifosi di casa l’urlo per il possibile 2-1.