«San Giuseppe, il punto fa morale»: Tarantino si proietta alla Coppa Italia

«Portiamo a casa un punto che fa morale». Carmine Tarantino vede il bicchiere mezzo pieno per la prestazione del suo Real San Giuseppe contro Futsal Pescara. In una gara dai due volti, i vesuviani hanno provato ad accelerare nella ripresa ma si sono ritrovati di fronte alla “saracinesca” Mammarella.

L'estremo difensore degli abruzzesi e della Nazionale ha dimostrato ancora una volta il suo valore, opponendo interventi straordinari ai diversi tentativi gialloblu. Ma Tarantino non fa drammi, anche alla luce dell'organico ridotto che ha avuto a disposizione ieri sera al PalaCoscioni.

«Venivamo da diverse sconfitte e da una sosta forzata di tre settimane. C’erano anche tante assenze per entrambe le squadre ed è chiaro che non ci si poteva aspettare ritmi altissimi. Adesso ricarichiamo le batterie per vivere al massimo l’esperienza della Coppa Italia».

Scatta infatti giovedì la Final Eight e per il Real San Giuseppe sarà la prima storica partecipazione. Il tecnico dei vesuviani sottolinea «la felicità di poterci giocare qualcosa che abbiamo guadagnato sul campo. Ma c’è anche un po’ di rabbia perché oggi facciamo fatica a esprimerci sui livelli della prima parte di stagione. Speriamo che questa rabbia ci possa essere utile per il quarto di finale che giocheremo giovedì mattina. La Coppa Italia ha un fascino particolare e sarà un onore esserci».