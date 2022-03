San Giuseppe, rientra Crema: ora serve una prova di orgoglio

Una prova di orgoglio per riscattare la figuraccia del PalaSele contro la Feldi Eboli. Questo è quanto mister Tarantino chiede al suo Real San Giuseppe nel derby in programma domani sera in trasferta contro Sandro Abate Avellino. Diverse esigenze di classifica e diversi obiettivi tra le due formazioni campane.

Così come sarà diverso l'umore con cui i due roster approcceranno all'anticipo della ventiquattresima giornata. Il tecnico gialloblu non ha usato mezzi termini per definire la prestazione di Eboli. «Dobbiamo farci tutti delle domande e darci delle risposte», frase sibillina che non lascia trasparire un clima tranquillissimo in casa Real.

Serve dunque il riscatto ad Avellino, per evitare che questa stagione prenda una piega disastrosa dopo i segnali di ottimismo che avevano chiuso il 2021 per il San Giuseppe. Domani sera Tarantino ritroverà tra i disponibili Crema, reduce da squalifica. Un'alternativa in più per provare a dare una sterzata al campionato, soprattutto dal punto di vista mentale e caratteriale. Quello l'enorme difetto evidenziato contro la Feldi, che ha di fatto causato una sostanziale incapacità di reagire in campo.