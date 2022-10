San Giuseppe in rimonta a Benevento: Real avanti in Coppa della Divisione

Vittoria in rimonta, non senza polemiche, per il Real San Giuseppe che batte a domicilio il Benevento 5 e accede ai sedicesimi di Coppa della Divisione. La sfida si infiamma solo nella ripresa, dopo una prima frazione caratterizzata da ritmi abbastanza bassi e poche occasioni. Le migliori di marca vesuviana, ma Mambella e la traversa lasciano invariato il punteggio di partenza.

Il Benevento rientra col piglio giusto dopo l'intervallo e si porta sul doppio vantaggio grazie ai gol di Cerrone e Romagnoli. Non c'è sosta in questo frangente. Il San Giuseppe trova in pochi minuti il pareggio firmato dall'ex di turno Galletto e Duarte su punizione. Ma il pari dura un amen perché Toro con una pregevole torsione di testa trasforma in gol un lancio lungo di Mambella.

Le due due squadre giocano al gatto col topo. Cesaroni rimette le cose in pari e la traversa ferma di nuovo il Real sulla conclusione di Santos. A poco più di 30 secondi la svolta definitiva: Vega, già ammonito, commette fallo a centrocampo rimediando l'espulsione per doppio giallo e lasciando i sanniti in inferiorità. Mambella neutralizza il tiro libero di Duarte, ma sul proseguimento dell'azione Cesaroni insacca il pallone del sorpasso per il definitivo 3-4.

Nitti tenta la carta powerplay. Il portiere di movimento Brignola prova la conclusione da posizione impossibile; palla fuori e fine dei giochi. Il Real San Giuseppe accede ai sedicesimi di Coppa della Divisione, dove se la vedrà contro la Sandro Abate Avellino, vittoriosa per 5-3 sul campo del Canosa. Il sorteggio stabilirà quale delle due compagini giocherà in casa.