San Giuseppe, stop alla serie positiva: vesuviani battuti 3-1 da Olimpus Roma

Si ferma a Roma la serie positiva del Real San Giuseppe. I gialloblu lasciano l'intera posta in palio all'Olimpus nel recupero della ventiduesima giornata nel campionato di Serie A di futsal. Un match nato male, tenendo conto che il bus della squadra di patron Massa è rimasta intrappolata nel traffico, al punto da far slittare di mezz'ora il fischio d'inizio. Punteggio finale di 3-1, che non deve però ingannare rispetto a quanto visto sul rettangolo di gioco del PalaOlgiata.

Il Real ha di fatto pagato due errori individuali nei primissimi minuti del match e nell'ultimo minuto della ripresa, fruttati ai capitolini i gol di Marcelinho e Grippi. In mezzo una partita giocata sul filo dell'equilibrio, nonostante un approccio alla gara nettamente migliore da parte dell'Olimpus.

Sbloccato il risultato, i padroni di casa creano alcune opportunità di rilievo, trovando un Bellobuono nell'ormai consueto stato di grande forma. Il break del Real a cavallo del quarto d'ora. Prima una punizione di Patias mal sfruttata da Duarte, poi il salvataggio sulla linea su conclusione di Joselito che anticipa una duplice opportunità non concretizzata da Petrov e Salas.

Nei minuti prima dell'intervallo Bellobuono blinda la porta gialloblu in due occasioni, poi al rientro in campo è il dirimpettaio a dover fare gli straordinari sul diagonale di Patias. Regna l'equilibrio, col Real che prende campo ma non riesce a confezionare occasioni gol. A 1' dal termine frittatona difensiva sull'ingresso di Petrov portiere di movimento, con Grippi che raddoppia a porta vuota.

Nel giro dei 20 secondi successivi arriva prima la terza rete di Tres, poi il gol della bandiera firmato da Salas. Per il San Giuseppe poco tempo per analizzare il ko. Venerdì si torna di nuovo in campo, ancora in trasferta, sul campo del fanalino di coda Cormar Polistena.