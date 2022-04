San Giuseppe, Tarantino non si esalta: «Il carattere dopo gli incubi sullo 0-3»

«Abbiamo visto le streghe sullo 0-3 ma siamo stati bravi a ribaltare il risultato». Carmine Tarantino resta ben saldo coi piedi per terra dopo il successo in rimonta del suo Real San Giuseppe contro L84. Al 4' della ripresa, dopo la terza rete degli ospiti, sono riapparsi gli incubi già vissuti in altre gare del girone di ritorno. In primis quella recente contro Feldi Eboli, terminata con un 7-1 umiliante per la prestazione oltre che per il punteggio.

«Sembra quasi che ci piaccia farci del male - sorride il tecnico gialloblu -. È un po’ il canovaccio del nostro campionato. Ma per l’ennesima volta dopo Avellino la squadra ha dimostrato carattere, anche se la qualità che ci piacerebbe esprimere talvolta viene nascosta dalle tensioni e dallo stress».

A differenza di Eboli, il San Giuseppe ha evidenziato la giusta pazienza ma soprattutto la capacità di alzare gradualmente il ritmo per dominare la seconda parte del match. «Nonostante abbiamo già vissuto certe situazioni negative, purtroppo continuiamo a riviverle. Ci prendiamo volentieri questi 3 punti ma con la consapevolezza di dover continuare a lavorare. Sabato abbiamo un’altra battaglia contro Padova e da qui alla fine dovremo rimboccarci le maniche e sudare fino all’ultima giornata»

La classifica? «Questo campionato è troppo pieno di sorprese. Nel girone di ritorno abbiamo un po’ abbassato il livello di attenzione e abbiamo visto cosa è successo. Dobbiamo continuare a guardare chi ci segue in classifica - conclude l'allenatore - e fare più punti possibili, altrimenti sarà dura».