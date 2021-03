San Giuseppe, approccio pessimo: tonfo interno con Ostia in coppa

Sonora scoppola casalinga per il Real San Giuseppe, che perde col punteggio di 6-2 contro Todis Lido di Ostia nel turno preliminare di Coppa Italia. Impeccabile l'approccio alla partita degli ospiti, che sorprendono il roster di Fernandez e chiudono i conti già all'intervallo.

Cinismo in fase conclusiva e difesa ermetica a guardia della propria porta. Così i capitolini liquidano rapidamente la pratica, al cospetto di un Real che ha una pessima mira al tiro e soprattutto concede troppe distrazioni in fase difensiva, pregiudicando il match già prima dell'intervallo.

La fase di studio dura pochi minuti, prima del micidiale uno-due degli ospiti. Ripartenza fulminea Todis, con capitan Cutrupi che si accentra e fulmina Molitierno. Passano 20 secondi effettivi e c'è il raddoppio, con Poletto lasciato incredibilmente solo in area e pronto a insaccare dopo aver dribblato il portiere. Scossone tremendo per il Real che sbatte letteralmente contro il muro dei biancoblu di Angelini.

Passano i minuti e arriva un altro uno-due. Al 9' Esposito è inspiegabilmente solo sulla linea di porta sugli sviluppi di un angolo. Poi ancora di rimessa Rocha avvia l'azione, servendo a Gedson l'assist per lo 0-4. Ci prova senza successo Elisandro, prima delle lezioni di dribbling firmate Cutrupi, con Molitierno decisivo a evitare il quinto gol.

Nella ripresa Lido di Ostia abbassa comprensibilmente il baricentro, prestando il fianco alle conclusioni del Real San Giuseppe. Di Ponto, però, si fa trovare sempre pronto, anche quando il pallone gli sbuca davanti all'improvviso tra una selva di gambe. Fernandez prova allora il powerplay con Alex portiere di movimento, ma Rocha per due volte strappa il pallone ai gialloblu e porta il parziale sullo 0-6.

Game, set, match per i capitolini, che nel finale incassano l'ininfluente doppietta del solito Portuga, che non rende comunque meno amara la sconfitta per il San Giuseppe.