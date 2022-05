San Giuseppe, un premio ai sacrifici: Tarantino, «C'era bisogno di tempo»

«Questo finale di stagione è un premio per i sacrifici che hanno fatto i ragazzi, non risparmiandosi mai nemmeno nei momenti difficili». Carmine Tarantino analizza il prezioso successo esterno del Real San Giuseppe contro il Napoli. Un remake dell'infuocato testa a testa vissuto qualche anno fa in Serie A2, con altri protagonisti in panca e nel rettangolo di gioco.

«C’è forse un po' di rammarico per aver perso dei punti per strada - ha aggiunto l'allenatore dei vesuviani -, ma questa è una squadra ricostruita da zero e il gruppo si costruisce solo col tempo. Abbiamo fatto un buon girone d’andata, poi c'è stato il blackout a inizio ritorno, ma da 8-9 gare abbiamo cambiato marcia e atteggiamento».

Il Real si gode questa vittoria, in vista dell'ultimo impegno di stagione regolare contro Italservice Pesaro, la prima della classe. «Poi tracceremo un bilancio di quanto raccolto sul campo. Guardando indietro - ha concluso il tecnico gialloblu -, quando abbiamo avuto qualche problema interno ci siamo guardati in faccia imponendoci di pensare esclusivamente al lavoro e isolandoci da tutto il resto, rispettando il ruolo di tutti».

E alla fine, viste le prestazioni e i risultati, il Real San Giuseppe ha saputo fare quadrato evidenziando carattere e soprattutto uno spirito di gruppo fondamentale per tirarsi fuori da una crisi di risultati e di gioco, coincisa con una buona parte del girone di ritorno, che sembrava irreversibile.