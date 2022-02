In attesa della ripresa di A1 e A2, riparte il campionato di serie B. Torna in vasca il San Mauro di Christian Andrè dopo quasi un anno dall'ultima partita ufficiale. Sfida ad alta intensità clorata domani alla Scandone (ore 14) contro Giokids Basilicata Nuoto 2000, presieduta da Roberto Urgesi e allenata da Vittorio Bruschini, con ben sette posillipini nell’organico (Matteo de Florio, Leonardo Bernardis, Agostino Somma, Mario Coda, Marco Napolitano, Ernesto Serino, Matteo Calì).

«Finalmente si gioca, soprattutto per il percorso di crescita dei ragazzi. Tamponi tutti negativi», spiega soddisfatto alla vigilia l’allenatore-presidente del sodalizio biancoblu. «La Fin ha confermato la formula, adottando una ottima scelta. Speriamo possa andare tutto bene, perché le incognite sono dietro l’angolo», ammette l’ex capitano della Canottieri Napoli, che ha indossato la calottina giallorossa per dodici anni. «Con un calendario intasato, sarebbe un vero problema rinviare e recuperare le partite fino all’inizio di luglio. Unico stop la domenica di Pasqua. Difficile durante la settimana prevedere recuperi per chi studia e lavora. Sarebbe complicato spostarsi da regione a regione», osserva Andrè, medaglia d’oro alle Universiadi del 1997 e argento nell’edizione del 1999.

San Mauro inserito nel girone 3. «Il nostro è il raggruppamento più difficile che ci potesse essere, con formazioni attrezzate per il salto di categoria come la Rari Nantes Arechi di Ninni Silipo, che è scesa dalla A2, e l’Ischia Marine Club di Paolo Iacovelli, che ha perso la finale per la promozione. E poi il Circolo Nautico Salerno ha allestito una signora squadra, senza dimenticare le due abruzzesi (Club Acquatico Pescara e Pescara Nuoto e Pallanuoto), che si presentano molto forti ai nastri di partenza», argomenta l’ambasciatore Coni Campania, nominato da Sergio Roncelli.

«Si prevede un girone complicato: salvezza il nostro obiettivo principale, ma non sarà semplice. Ci sarà grande equilibrio con le altre (Cesport, Waterpolo Bari, Aqademia Velletri). Prematuro ipotizzare adesso chi possa inserirsi nella lotta playoff». Alle spalle mesi difficili, interruzioni continue e rinvii: tante le incertezze legate alla pandemia, che tuttora persistono. «Iniziamo il campionato dalla quinta giornata. Si preannuncia un match impegnativo domani a Fuorigrotta: si giocherà fino all’ultimo secondo, da mantenere i nervi saldi fino alla sirena finale», avverte Andrè.

Rosa molto giovane, che rispecchia la politica societaria di lavorare con i ragazzi del vivaio. «In porta Matteo Balzamo, scuola Acquachiara, ex Nantes Club Vomero, che va a sostituire Antonio Russo, entrato nell’Esercito. E il ritorno del centroboa Ciro Natangelo tra le nostre fila. Ossatura confermata: il più grande ha 24 anni, fino ad arrivare ai classe 2005». Altri componenti Simone Iaccarino, Andrea Falcone, Daniele De Francesco, Mattia Selcia, il figlio d’arte Gabriele Andre’, Simone Esposito, Rosario Muscerino, Luigi Martucci, Giuseppe Mele, Simone Vagliano, Carlo Russo, Kevin Guadagni, Davide D’ Avanzo e Luigi Napolitano. Vice allenatore Oreste Di Pasqua. «Proveremo a salvarci il prima possibile, ma l’importante è che si ritorni di nuovo a giocare», conclude Christian Andrè.