Sand Basket, Benevento, Cagliari e Reggio Calabria i campioni d’Italia 2022-23

Quattro giorni di grande spettacolo, quattro giorni interamente dedicati al Sand Basket. Il lungomare di Vindicio di Formia ha ospitato nel weekend appena concluso la quinta Finale Nazionale Sand Basket targata Aics e patrocinata dal comune di Formia.

Nella stagione 2022-23 il titolo di Campione d’Italia categoria senior, under e mini sand è andato rispettivamente a Mata Leao Benevento (2° Terracina Style, 3° C’è da Spostare una Macchina Civitanova Marche), a Cagliari Boy (2° Virtus Fondi, 3° Mg Fondi) e Reggio Calabria All Star (2° I Materas Sermoneta, 3° Sand Abatese). A loro, dunque, il piacevole compito di alzare al cielo lo Scudetto: “Dall’estate 2019 lo spettacolo non fa altro che diventare sempre più bello, sempre più avvincente. A Formia abbiamo vissuto momenti di grande Sand Basket, e questo non fa altro che renderci orgogliosi – le parole del responsabile della disciplina dott. Gianpaolo Porfidia che quest’anno ha affidato il ruolo di organizzatore della Finale alla dott.ssa Maurizia Di Salvo -. La disciplina, infatti, è diventata ormai un punto di riferimento per tutti nel corso dell’estate, i numeri della stagione 2022-23 sono stati semplicemente impressionanti. Ma come sempre diciamo ogni volta, non vogliamo fermarci e siamo già concentrati sul prossimo campionato”.

Il titolo di MVP è andato a Puzio di Benevento per la categoria senior, a Parisi di Cagliari per la categoria under e a Maldera di Reggio Calabria per la categoria mini sand.

La squadra arbitri: Clemente Santonastaso, Dominella Pellegrino, Simone Matteis, Flavia Moro, Carlotta Venditti, Gianroberto La Corte.

Stefano Chinappi è stato invece lo speaker dell’evento.