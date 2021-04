Sand Basket, in estate il campionato nazionale: a settembre lo scudetto

Il conto alla rovescia può ufficialmente cominciare: dal 2 al 5 settembre 2021 tutti in spiaggia per la conquista dello Scudetto Sand Basket categoria senior e under (evento targato Aics).

Dopo lo spettacolo di Gallipoli del 2019 e di Pinarella di Cervia del 2020, questa volta la Finale Nazionale dello sport estivo (e non solo) che sta appassionando tutti in Italia andrà in scena a Fiumicino presso il noto stabilimento balneare Dadaumpa (l’Hotel Isola Sacra sarà invece il quartier generale di tutti i partecipanti): «Non vediamo l’ora di ritornare a giocare in spiaggia e di mettere in palio un nuovo titolo nazionale del Sand, l’ultimo anno non è stato certamente semplice ma nonostante questo non abbiamo mai smesso di lavorare e grazie all’apporto di tutto lo staff siamo riusciti a strutturare una grande stagione – afferma l’ideatore nonché responsabile della disciplina dott. Gianpaolo Porfidia -. La risposta delle regioni italiane è stata infatti straordinaria, ad oggi sono già dieci le tappe in programma da nord a sud e nulla vieta che possano ancora aumentare nelle prossime settimane. Intanto in attesa di poter prendere un pallone da basket e giocare sulla sabbia da giugno ad agosto, l’evento conclusivo della stagione nonché il più importante è stato già strutturato in tutti i suoi particolari. Per il momento posso solo garantire che sarà una Finale Nazionale entusiasmante, tutta da vivere grazie allo sport più bello del mondo».

Alla Finale Nazionale del Sand, disciplina unica nel suo genere perché nata con tanto di regolamento nel 2012 e resa tale nonché ufficiale dall’Aics, parteciperanno le squadre senior e under che da giugno ad agosto si aggiudicheranno le tappe regionali che si svolgeranno lungo tutto lo stivale.

Partner dell’evento: Todis, Tarmak, Basket World Life, Efferre Photo, Hubitat, International Young Ballers.