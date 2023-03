Sandro Abate Avellino-Napoli Futsal 6-4, azzurri con la testa alla Final Four

Sorprese e cadute. Le tre formazioni che saranno impegnate nella Final Four di Coppa Italia il 24 e 25 marzo al PalaVesuvio steccano l’anticipo del 24esimo turno di A. La Feldi Eboli cade al PalaSele, battuta 6-4 dal Pescara. I campioni in carica dell’Italservice Pesaro vengono superati di misura al PalaPizza dalla Meta Catania (2-1). Perde rovinosamente il derby campano il Napoli Futsal, sconfitto dalla Sandro Abate Avellino 6-4 al Pala Del Mauro.

Distrazioni serali. Poco concentrati sul parquet e con la testa all’impegno di Coppa Italia, gli azzurri si portano in vantaggio con Attilio Arillo (4’). Subiscono il sorpasso dei padroni di casa con il pivot Angellot Caro (5’10”) e Vincenzo Botta (9’): 2-1. Si chiude così la prima frazione di gioco.

La ripresa inizia con l’allungo di Alex: 3-1 (21’). Ci pensa capitan Massimo Abate a portare i ragazzi di Piero Basile (ex di turno squalificato) sul 4-1. Esultando e togliendosi la maglia, il numero 10, già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. La compagine di David Marìn prova a risalire la china e accorcia con Rodolfo Fortino e Rafinha nel giro di 60 secondi (4-3).

I napoletani, protesi in avanti alla ricerca del possibile pareggio, rimediano però le reti del centrale difensivo Luciano Andres Avellino (37’) e del laterale Manoel Crema (39’20”). Mateus rende meno amaro il passivo (39’53”). Finisce 6-4 con il Napoli e la Feldi appaiate in vetta a 49 punti e il Pescara si ritrova staccato di sole tre lunghezze in classifica. Mercoledì 29 marzo il recupero della 20esima giornata per il club partenopeo contro il Catania in Sicilia.