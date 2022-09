Ecco il Sant'Espedito Napoli: «Noi protagonisti in serie A»

Sport e cultura nel segno del tennistavolo partenopeo. Presentata al Museo dell’Acqua Lapis Pietrasanta la squadra dell'Acsd Gg TeamWear Sant'Espedito Napoli, tornata in A1 dopo il ripescaggio, che festeggia i suoi 40 anni di vita nel cuore del centro storico. Sarà il terzo anno consecutivo nella massima serie, dunque, per il team allenato da Davide Guidone (presidente Paolo Persico e vicepresidente Enrico Carrieri). La Sant’Espedito è, al momento, una delle principali realtà pongistiche del Sud Italia, con altre compagini in B1, B2, C2 e D2. Si punta tutto sui nuovi innesti: l’ungherese Daniel Kosiba e Joan Masip, componente della nazionale assoluta spagnola, vincitore del campionato spagnolo 2022, vincitore dello Spain Masters 2022, che ha partecipato agli ultimi campionati europei di Monaco di Baviera. Ancora: Lauric Jean, dal Belgio, per anni nazionale e campione nel suo Paese nel 2015 e 2016, titoli nei campionati a squadre in Belgio, Grecia, Olanda e anche vincitore della seconda bundesliga tedesca. C’è spazio anche per i napoletani: a completare la squadra il giovane Francesco Palmieri, cresciuto e maturato proprio nel Sant’Espedito, attualmente numero 25 nel ranking italiano.

Nell’ambito dell’evento “Cultura e sport alla Pietrasanta” si sono celebrati i 40 anni dell'associazione sportiva, in presenza tra gli altri dell’assessore comunale allo Sport Emanuela Ferrante, del presidente dell'Associazione Pietrasanta Raffaele Iovine, del presidente del Coni regionale Sergio Roncelli e del Mann che, sotto la guida di Paolo Giulierini, è sempre attento al dialogo con istituzioni e territorio. «Quella che ci apprestiamo a vivere – spiega coach Guidone – è una stagione molto impegnativa ma allo stesso tempo davvero stimolante. Abbiamo rinnovato la squadra in serie A1 con la speranza di avere una presenza e un rendimento più costante dai nuovi acquisti stranieri, giocatori con ampia esperienza internazionale e già vincitori di molteplici campionati all’estero come gli esperti Lauric Jean e Daniel Kosiba, per diversi anni nei top 100 del mondo, e più giovani Joan Masip, titolare della nazionale spagnola. Confermatissimo tra gli italiani il nostro giovane Palmieri, su cui puntiamo da anni. Saremo al terzo anno consecutivo nella massima serie, traguardo davvero ragguardevole per la nostra regione e l’obiettivo sarà ancora una volta la salvezza».