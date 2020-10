Festa per la pallanuoto napoletana. Compie 70 anni Sante Marsili, campione del mondo nel '78 a Berlino e vice campione olimpico nel '76 a Montreal, bandiera della Rari Nantes e poi tricolore con la Canottieri di Fritz Dennerlein nel '79. Una grande carriera, cominciata in serie A quando aveva 14 anni, e una straordinaria passione trasmessa ai figli Mario ed Elios. Due anni fa Marsili aveva ricevuto il Collare d'oro in una cerimonia al Coni a quarant'anni dal trionfo di Berlino.

Ultimo aggiornamento: 12:59

