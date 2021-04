Al via il Sardegna Open gli azzurri Musetti, Cecchinato, Fabbiano e Travaglia Cagliari. Si completa così il primo turno del torneo Atp 250 con 408.800 euro di montepremi che quest'anno si disputa sui campi in terra rossa del Tennis Club Cagliari. C'è tanta attesa, in particolare, per l'esordio di Lorenzo Musetti, che proprio in terra sarda lo scorso ottobre centrò la sua prima semifinale Atp: il 19enne di Carrara, n.90 Atp (best ranking dopo il terzo turno nel «1000» di Miami), affronta per la prima volta in carriera l'austriaco Denis Novak, n.101 del ranking.

Il vincente di questo match troverà al secondo turno il britannico Daniel Evans, n.32 della classifica mondiale e primo favorito del seeding. Derby tricolore, invece, tra Marco Cecchinato, n.93 Atp, finalista nella prima edizione del torneo, e Thomas Fabbiano, n.172 del ranking e in gara con una wild card: il 31enne di San Giorgio Ionico è avanti 2-1 nei precedenti, ma il 28enne palermitano ha vinto proprio l'ultimo, disputato al primo turno del challenger di Todi nel 2015. Esame di francese, infine, nel pomeriggio inoltrato per Stefano Travaglia, 29enne di Ascoli Piceno n.69 del mondo, chiamato a misurarsi con Gilles Simon, n.63 del ranking.