Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia è la terza società italiana nella classifica nazionale “Coppa Montù”, che tiene in considerazione tutti i punteggi delle gare del 2019 nel canottaggio. Il Circolo presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, con 6.131,5 punti, è preceduto soltanto da Gavirate e Saturnia ed è davanti a club e forze armate di grande tradizione.



In particolare, il Circolo Savoia si classifica al terzo posto nella classifica maschile e al settimo in quello femminile. “Complimenti agli uomini che nel 2019, imponendosi sui campi di regata mondiali, europei ed italiani, hanno saputo confermare e addirittura migliorare quanto fatto negli anni scorsi”, afferma il presidente bianco blu. “Mi preme inoltre sottolineare il settimo posto delle donne, che in pochi anni hanno saputo affermarsi a livello nazionale, arrivando fino al successo di un titolo italiano assoluto. Grazie ai nostri soci che supportano la sezione remiera con gioia ed entusiasmo”.



“Questa classifica ci entusiasma e ci convince della bontà del lavoro svolto”, dice Giulio Palomba, direttore del Canottaggio del RYCC Savoia. “Il ringraziamento come sempre va a chi ogni giorno lavora per dare lustro ai nostri colori: tecnici e atleti”.



Intanto il prossimo week end inizia la stagione 2020 del canottaggio tricolore. Domani e domenica, infatti, si terrà la decima edizione della Navicelli Rowing, la gara di fondo che, come consuetudine, in gennaio raccoglie intorno al canale dei Navicelli, a Pisa, il meglio dell’Italia del canottaggio che inizia a togliersi di dosso la “ruggine”. Spazio alle gare di campionato italiano di gran fondo ragazzi, junior, pesi leggeri, under 23, senior in doppio e quattro senza ed esordienti solo in doppio; al meeting nazionale di fondo allievi C e Cadetti in doppio. E poi ancora i Tricolori master di fondo in quattro di coppia e otto per finire alla gara promozionale riservata agli equipaggi regionali in otto maschile cadetti, il quattro di coppia femminile cadetti e l’otto open maschile e il quattro di coppia open femminile master. Il Circolo Savoia sarà presente con il Doppio femminile composto dalla Campionessa d'Italia Marialetizia Sibillo e Allegra Sbarra; e con il Quattro senza ragazzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA