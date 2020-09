Tre vicecampioni d’Europa e una medaglia di bronzo. È molto positivo il bilancio degli atleti del Reale Yacht Club Canottieri Savoia agli Europei Under 23 di canottaggio andati in scena a Duisburg, in Germania. Le medaglie d’argento del Circolo presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta portano la firma di Nunzio Di Colandrea e Volodymyr Kuflyk, che con il Quattro senza azzurro (Nunzio Di Colandrea-RYCC Savoia, Alessandro Bonamoneta-SS Murcarolo, Edoardo Lanzavecchia-SC Armida, Volodymyr Kuflyk-RYCC Savoia) sono stati piegati soltanto dalla Romania.



L’altro argento è di Aniello Sabbatino, che a bordo del Quattro con (Matteo Della Valle-SC Moltrasio, Aniello Sabbatino-RYCC Savoia, Jacopo Frigerio-SC Lario, Davide Comini-SC Moltrasio, Filippo Wiesenfeld-timoniere-CC Saturnia) ha sognato a lungo l’alloro continentale. Ma contro una grande Germania non è bastata la pazzesca rimonta italiana: sul traguardo, soltanto due secondi hanno separato le imbarcazioni.



Antonio Cascone ha centrato invece un bel bronzo nell’Otto (Edoardo Benini-VVF Tomei, Luca Armani, Marco Felici-CC Aniene, Andrea Carando-SC Cerea, Davide Verità-AC Monate, Antonio Cascone-RYCC Savoia, Paolo Covini, Giovanni Codato-C Gavirate, Emanuele Capponi-timoniere-Fiamme Gialle). Una bagarre infermale ha contraddistinto la seconda parte di gara, alla fine Italia terzo a quattro secondi dalla Germania e un solo secondo dalla Romania.



Da evidenziare anche il sesto posto azzurro nel Quattro di coppia Under 23 femminile. La nostra campionessa d’Italia Maria Letizia Sibillo, insieme a Marta Barelli-SC Moltrasio, Linda De Filippis-C Gavirate, Giovanna Schettino-CC Aniene, ha subito il ritmo imposto dalle favorite, chiudendo lontano dal podio ma con la soddisfazione di essere arrivate in finale insieme alle più forti del continente.



«Orgogliosi di essere ripartiti alla grande. Questi risultati ci fanno sperare in un futuro che possa farci dire che il Covid è ormai alle spalle - afferma il presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - I traguardi sono lontani ma credo che tutti gli obiettivi a medio e lungo termine siano sicuramente alla nostra portata. Uno speciale ringraziamento per il lavoro svolto va al nostro vicepresidente sportivo Enrico Milano, al direttore del canottaggio Giulio Palomba e a tutti i tecnici». La squadra bianco blu in Germania è stata supportata dallo sponsor tecnico Proteika. © RIPRODUZIONE RISERVATA