Impresa sportiva realizzata la settimana di Ferragosto dal ciclista amatoriale Giuseppe Pane del team Lucky Team Asd. L'atleta originario di Sorrento, di 42 anni, lo scorso 20 agosto ha percorso per 31 volte la salita di via Nastro Verde che porta da Sorrento alla località di Sant’Agata sui due Golfi a Massa Lubrense. Giuseppe Pane è partito all'una di notte, concludendo la prestazione alle 20 dello stesso giorno, percorrendo un totale di 412 km in 19 ore non stop in sella raggiungendo un dislivello di 9.196 metri.

Ha portato così a termine un’impresa sportiva denominata Everesting. Si tratta, in sintesi, di una sfida a livello mondiale con tanto di iscrizione e conseguente omologazione della prestazione, dove il partecipante deve scalare una salita in bicicletta percorrendola tante volte fino ad arrivare e superare gli 8.848 metri di dislivello, ovvero l’altitudine della montagna più alta del mondo: l'Everest. Un'iniziativa davvero pregevole e di alto valore sportivo per il territorio della Costiera, realizzata da un ciclista amatoriale di Sorrento che impreziosisce ancor di più questa particolare prestazione agonistica.

«Ho sempre amato il ciclismo praticandolo già da adolescente anche a livello agonistico, e mi hanno sempre affascinato le sfide estreme - commenta Giuseppe Pane al termine della performance -. Passati ormai i 40 anni volevo per una volta provare questa adrenalina estrema e quindi sono venuto a conoscenza dell'Everesting, e quale posto migliore se no la mia Sorrento, sulla salita del Nastro Verde dove mare e collina si fondono avendo come sfondo il Vesuvio? Da folli è stato scalare l'Everest a Sorrento nella terra dei limoni, ma alla fine grazie ai partner che mi hanno sostenuto, ed a tutti i componenti della mia squadra ho raggiunto l'obiettivo. Ringrazio inoltre di vero cuore per il supporto la mia famiglia».