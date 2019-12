Ultimo aggiornamento: 16:29

Il 2019 clorato si chiude definitivamente alla Scandone con la settima edizione delinserito nel Circuito Supermaster FIN. Dopo le gare delledi luglio e gli dei del nuoto alla) a settembre, ben 600 atleti master si sono ritrovati ai blocchi di partenza, in rappresentanza di 60 squadre provenienti da tutta Italia. Testimonial d’eccezione(Fiamme Oro e Caravaggio Sporting Village), bronzo a Rio 2016 e 30 volte campione italiano paralimpico, e(Nuotatori Campani), bronzo ai Mondiali di Londra, al quale ha aggiunto due record del mondo nella classe S2 (100 stile libero e 50 dorso), e altrettanti primati assoluti (50 rana SB1 e 100 dorso S2) ai campionati italiani disputati a Portici.Fuorigrotta centro del mondo e Scandone «Colosseo delle piscine», merito di un restyling operato dalla Regione Campania. Più di mille sfide disputate, 150 staffette in occasione delle Skin Race, coinvolgendo otto atlete e otto atleti nella gara dei 50 metri stile libero. Nel corso del meeting, valido anche per il Circuito Iron Master Team FIN Campania e affiancato da Speedo, al quale si sono associati X-Bionic ed EthicSport insieme al patrocinio della Società Play Off, si è distinta una superba Monica Soro (Master50-Zero9 Roma): gestione e controllo nei primi due round, affondo e vittoria nella finale disputata contro la più giovane Simona Esposito (Master25-Sintesi), chiudendo il faccia a faccia finale tra gli applausi del pubblico. Tre round mozzafiato ad eliminazione diretta.Protagonista del testa a testa nei 50 stile libero con Franca Bosisio, Monica Soro si è aggiudicata anche il primo storico Master Team Speedo. L’atleta di origini liguri, Greta Rovetta (Nuoto Master Brescia), Maria Sofia Paparo (Circolo Nautico Posillipo) e Nicola Di Giusto (AB Team), hanno ricevuto complimenti e riconoscimenti da Gaia Vettori in (Speedo Italia). «Si tratta di un passo storico nel mondo del nuoto: oltre ai team degli atleti élite e paralimpici, Speedo ha deciso di affiancare anche i master. Sono colpita dal loro entusiasmo e sono certa che questo è solo l’inizio di quanto avverrà in futuro», ha dichiarato emozionata Vettori.Trionfatore nella Skin Race maschile Martino Marzocca (Master25-CUS Bari). Dopo aver dominato in lungo e largo i 50 sl, ha calato tre assi nei rispettivi match, precedendo ampiamente l’altro finalista Riccardo Romano (under25-Piscine San Vincenzo). Grazie ad uno speciale 100 stile libero, Marzocca si è inoltre piazzato al primo posto nella classifica combinata dei 50 e 100 sl, portandosi a casa anche il Trofeo Like the Wind, in memoria di Marco Casale.Il Trofeo Aquila D’Acciaio, alla memoria di Marco Prevete, è invece andato a Marco Consiglio (Master 45-AB Team), già vincitore del primo Trofeo Like The Wind.Si sono distinti, inoltre, Franca Bosisio (migliore prestazione assoluta del trofeo), fermandosi a 55 centesimi dal suo record europeo siglato lo scorso agosto, e Maurizio Tersar (Master40-Nuoto Master Brescia). Premiati anche Nora Liello (Circolo Nautico Posillipo) e Gennaro Criscuolo (Circolo Canottieri Napoli) evergreen della manifestazione.Nella classifica a squadre si è registrato il successo del San Mauro Nuoto, che ha preceduto sul podio il CUS Bari e la Peppe Lamberti Nuoto Club proveniente dalla costiera amalfitana. Ai piedi del podio la Muovi Lecce.«Il meeting è stato un evento entusiasmante, che ci ha permesso di vivere la passione e l’amore che nutriamo per il mondo del nuoto, nonchè l’impegno e la dedizione, il divertimento e la passione, profuso da tutti gli atleti. La piscina Scandone, dopo le Universiadi e la ISL, ha ospitato il primo appuntamento Master di Circuito FIN della storia», hanno concluso soddisfatti gli organizzatori Ciro Porzio e Paco Cilenti (nelle foto Swim4life Magazine).