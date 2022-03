«Prestazione sfavillante». Urlo e sorriso sono i tratti distintivi di un argento pesantissimo in Coppa del Mondo, il secondo del 2022. L’Italscherma torna sul podio a livello individuale e la scena e gli applausi sono tutti per Luca Curatoli. Al cospetto dei mostri sacri in pedana (non è una esagerazione ma la verità dei fatti) lo sciabolatore azzurro porta Napoli in alto.

«Una bellissima giornata», ripete due volte l’atleta delle Fiamme Oro, a voler sottolineare il prestigioso risultato conseguito. «La gara è iniziata bene sin da subito». Incertezze della vigilia fugate, dubbi sulla preparazione dissolti rapidamente. «E’ arrivata la consacrazione a Budapest». Esattamente così, merito di un percorso lineare. Da brividi, dispensando emozioni e stoccate. Sul bel Danubio blu celebre opera di Johann Strauss ma il valzer è del campione partenopeo classe 1994. La finale con l’ungherese Aron Szilagyi, tre volte oro olimpico (Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020), ultimo atto di un cammino memorabile.

«Aron giocava in casa, nella sua patria. Tira sempre bene contro di me. Per fortuna l’ho battuto nel momento decisivo nella prova a squadre alle Olimpiadi in Giappone». Punto di partenza il 15-7 e non di arrivo. Dilata lo sguardo, amplifica il sorriso Curatoli, ben sapendo di aver firmato l’impresa in semifinale. Una storica semifinale, dove ha battuto per la prima volta in carriera il sudcoreano Oh Sang-uk. «E’ noto non da oggi il valore di Oh. Match dominato», rivendica orgoglioso uno scatenato Curatoli, avendo rifilato un 15-8 letteralmente da incorniciare. Si sgretola un altro tabù e si aggiungono altri elementi alla narrazione. Prestazione impeccabile quella dello schermidore nostrano, una cavalcata avvincente.

Cadono come birilli il tunisino Ahmed Ferjani (15-8), il rumeno Iulian Teodosiu (15-12), il giapponese Yuto Rikitake (15-7) e il tedesco Matyas Szabo (15-7) nei quarti di finale. Consuma la sua personale rivincita Luca. «Ho battuto anche l’avversario che mi ha sconfitto in Giappone: una sorta di rivalsa ai danni di Teodosiu». Nome che ricorda l’imperatore romano, detto il Grande. Sciabolatore rumeno che aveva superato il giovane salernitano Michele Gallo prima di imbattersi in un Curatoli strepitoso.

Vince e convince il figlio del Vesuvio. «Ho tirato davvero bene. Ho convinto anche me stesso: vuol dire che sto procedendo nella direzione giusta. Mi rifugio nella scherma che so praticare». Consapevole della sua forza, Curatoli si è ritagliato uno spazio vitale, il suo posto al sole, salito alla ribalta con l’argento messo al collo ai piedi del monte Fuji e poi replicato ad Orleans. Cinque cerchi e Coppa del Mondo in una navigazione senza limiti.

La fredda cronaca si intreccia con lo sport. «Alloggiamo al Danubio Hotel. Qui ci sono parecchi bambini ucraini con i genitori fuggiti dalla guerra. E’ una situazione toccante. Si comprende l’assurdità del conflitto e si percepisce il dramma dei profughi», racconta un sensibile Curatoli, che spende parole d’affetto per i due assenti. «Sono vicino ad Enrico Berrè, che si è operato di recente. Dedico il successo a mio fratello Leo, risultato positivo appena siamo arrivati in Ungheria e costretto ad osservare la quarantena nella stanza. E’ come mettere un leone in gabbia. Un minimo l’ho ripagato. Sono molto contento», asserisce soddisfatto.

Fratello-maestro. «Finalmente Luca ha battuto per la prima volta il coreano Oh, che ha vinto tre titoli mondiali (2019, 2018, 2017), l’oro a Tokyo nella sciabola a squadra e l’oro alle Universiadi di Napoli. Ha vinto Szilagyi, favorito dal pubblico amico. Un passo alla volta», dichiara Caserta. «Finale di altissimo livello. Terzo l’altro sudcoreano Kim Jung-hwan (oro a Tokyo 2020 e a Londra 2012 e non solo) dal palmares clamoroso. Si è materializzata una delle finali con un coefficiente tecnico stellare».

Una performance sontuosa quella di Curatoli. «Purtroppo non sono riuscito a stare come di consueto a bordo pedana. Al tampone d’ingresso sono risultato positivo. Sono confinato in camera a tempo indeterminato. Ho seguito la gara via computer. Sono contento per Luca: mi ha fatto un regalone», conclude Leonardo Caserta.

A un passo dai magnifici quattro si è fermato il foggiano Luigi Samele, che ha chiuso al sesto posto. Per il 34enne delle Fiamme Gialle, il podio è sfumato solo ai quarti, incappando nel magiaro Szilagyi. Foto di rito con il presidente della Federazione italiana scherma, Paolo Azzi, insieme al commissario tecnico Nicola Zanotti. Applausi a scena aperta.