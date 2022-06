Doppietta d’argento. Dolce Antalya per la salernitana Rossella Gregorio. Nella prova individuale e in quella a squadre sempre a podio la sciabolatrice classe 1990. L’atleta dei Carabinieri torna dalla Turchia con due metalli pesanti al collo.

Quartetto azzurro. La foggiana Martina Criscio (Esercito), la friulana Michela Battiston (Aeronautica Militare) e la padovana Eloisa Passaro (Fiamme Oro), capitanate da Gregorio, hanno superato in rimonta le padrone di casa (45-40) ai quarti, battuto le ungheresi (45-38) in semifinale con una grande prestazione, cedendo il gradino più alto del podio alle francesi (45-23).

Europei. Si tratta di un risultato che mancava dal 2001 e le schermitrici del commissario tecnico Nicola Zanotti hanno centrato il traguardo. L’Italscherma ha concluso la rassegna continentale in testa alla classifica, conquistando un bottino di 14 medaglie, un record per la Nazionale. Superati infatti gli 11 podi di Tbilisi nel 2017.

Campania protagonista. Argento per il napoletano Luca Curatoli (Fiamme Oro) nella sciabola, bis di Gregorio, soddisfatta soltanto a metà. «C’è dell’amaro. Date le mie condizioni fisiche non ho dato un grande contributo in finale», spiega Rossella. «La Francia è ostica, ma la nostra prestazione va analizzata: se il nostro obiettivo è fare risultati importanti, dobbiamo trovare la quadra», osserva la campionessa salernitana. «La medaglia non va mai screditata, ora è giusto godercela, ma anche capire come migliorare», auspica fiduciosa Gregorio (nelle foto di Augusto Bizzi).