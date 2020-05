© RIPRODUZIONE RISERVATA

in ordine sparso. Non soffre l’asfissia da mascherina, anche se in rete circola un post originale sulla scherma, sport ideale per il 2020. «Maschera, guanti, e se uno si avvicina a meno di due metri, lo puoi infilzare». Per riconquistata la sua libertà,si è trasferito nella sua isola del cuore (dispone anche della residenza). «Sono andato a, per evadere: trovo la mia serenità nella tranquillità, autonomia e indipendenza», assicura il napoletano due volte campione del mondo under 20. Annullate le gare del calendario, promette di leggere il celebre manifesto «», scritto dai tre confinati. «Anche se considerato atleta di interesse nazionale, non posso tirare da solo. Attendo di salire nuovamente in pedana e duellare con i miei amici», spiega il figlio d’arte, tesserato per leFine della quarantena. «La Fase 2 cambia sostanzialmente poco, al momento, per noi schermidori. Le regole rendono ancora impossibile la nostra voglia di tornare in pedana, per incrociare i ferri. Da apprezzare sicuramente lo sforzo fatto dal Governo nei confronti degli sportivi, però è impossibile praticare alcune discipline a queste condizioni», osserva lo spadista. Nessun giovamento ravvisato.Nel frattempo esplode la fantasia, largo alla creatività. Allenamenti singolari all’aperto e in sicurezza. Saltano gli schemi e gli stereotipi. Sport e vitamina D procedono di pari passo. Come se fosse il primo giorno, non di scuola. Vivace e leggero, postura dritta per la gioia dei fisioterapisti. Valerio attiva il motore dell’energia, si rilassa in terrazza con una seduta a suon di musica, combatte la noia e l’astenia. «Potrei allenarmi al chiuso, in palestra, ma da solo. Senza un maestro che possa farmi lezione, e senza uno sparring partner con cui poter tirare. Ergo continuerò così». Immersione salutare a Ventotene.Ilha costretto leallo slittamento di un anno e al rinvio dei, fissati in programma nella prima settimana di giugno a. Sarebbe stata una bella occasione, per riconfermare l'oro a squadre vinto lo scorso anno acon il gruppo sportivo della. «Ci tenevo non poco a ben figurare nella mia città».Servirà pazienza. «Spero che la situazione si regolarizzi. Nel mentre mi dedico ad una delle mie più grandi passioni». Tuffo con capriola all’indietro, tra libertà e coraggio. Mare equivalente di serenità. «Adesso sono gli sport di squadra a vivere questo momento di difficoltà». Valerio Cuomo condivide e sottoscrive in pieno il pensiero di. Voglia smisurata di pedana.