Mezzo secolo più dieci. 1 aprile 1961 – 1 aprile 2021. Compie 60 anni la Scherma Giannone Caserta. Iniziava proprio oggi l’avventura della storica società campana, che ha indissolubilmente legato il proprio nome, a doppio filo, alla città d’origine e allo sport di cui ha fatto innamorare generazioni di atleti. Una storia di impegno, passione e risultati, che da allora, all’ombra della meravigliosa e impareggiabile Reggia vanvitelliana, non si è mai interrotta.

«Formulo i miei più sinceri e cordiali auguri al presidente Giustino De Sire», dichiara Aldo Cuomo. «Sono particolarmente legato alla Giannone, in quanto è una delle società storiche della Campania e questo rapporto di amicizia e rivalità sportiva ci lega da quando, ragazzi, ci incontravamo sulle pedane da avversari», prosegue il presidente del comitato regionale Federscherma. «La Giannone è una società dal grande valore sportivo anche a livello nazionale ed ha espresso dirigenti di alto profilo. Luigi Campofreda è stato per anni consigliere federale nazionale e in quel ruolo è sempre stato vicino alle società della Campania», conclude Aldo Cuomo.

Nata come sezione del Gruppo Sportivo della scuola media Pietro Giannone di Caserta, per volontà del preside Cosimo Della Selva e del maestro Rodolfo Iodice, professore di educazione fisica dell’istituto, il club ha rappresentato nel corso del tempo un punto di riferimento per tutta la provincia casertana e non solo, grazie a tanti nomi illustri come Enzo Vozza, Pasquale Iodice e Clemente Rossacco, fino ad arrivare a colonne portanti degli ultimi decenni quali Luigi Campofreda e l’attuale presidente Giustino De Sire, motori della società insieme a Mario Masi, Monica Di Giacomantonio, la maestra e campionessa Ewa Borowa e tutto il team dirigenziale e tecnico.

Traguardo prestigioso tagliato. Per i festeggiamenti ufficiali c’è da pazientare ancora, magari in concomitanza con l’edizione 2021 della Coppa Europa di spada femminile, diventata ormai una vetrina internazionale e una kermesse di cartello per tutto il territorio casertano.