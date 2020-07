La convocazione agli allenamenti della nazionale italiana U20 dei due giovanissimi schermitori è uno storico risultato per il Club Scherma Napoli. Per la sciabolatrice Michela Landi è una conferma dopo la partecipazione ai Campionati Europei U17, mentre quella di Giambattista Carignani è una novità che riporta il Club Scherma Napoli ai vertici anche nella spada.



Il sodalizio del presidente e maestro Alberto Coltorti è da anni un punto di riferimento della sciabola italiana e internazionale. Con la convocazione di Carignani, allievo del maestro Ivan Lobello, ritorna anche nella spada a livelli prestigiosi nelle categorie giovanili a conferma del lavoro della società di via San Domenico.



Per lo spadista, allenato da Lobello e dal preparatore atletico Furio Barba, si tratta di un riconoscimento importante dopo una lunga e consolidata crescita tecnica. La sciabolatrice Michela Landi, allenata dalla maestra Gioia Marzocca, ex azzurra, ha ottenuto la convocazione come numero uno della classifica nazionale U17 e leader della categoria che è costretta ad abbandonare per passare a quella U20.



«Sono certo che i nostri atleti - ha detto il direttore tecnico del CsNapoli Coltorti – sapranno trarre il massimo da questa esperienza, soprattutto in una stagione anomala, come si preannuncia la prossima». L’appuntamento con la Nazionale, per Carignani e Landi, è nella prima settimana di settembre. Ultimo aggiornamento: 07:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA