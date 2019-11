© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi transita nella palestra Milleculure a Soccavo, è destinato a vincere. In Giappone Christian Cappuccio si è laureato campione del mondo nel chanbara (all’oro ha aggiunto anche il bronzo), in Olanda trionfa nella sciabola femminile (categoria B)nella tappa di Coppa del Mondo. Amsterdam si tinge d’azzurro in pedana con il primo successo internazionale in carriera della ricercatrice napoletana della Federico II. Sballottolata in cima, issata pure la sedia a rotelle, stretta dall’affetto della Nazionale nella patria dei tulipani, Rossana raccoglie punti pesantissimi in vista delle qualificazioni alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Per scaramanzia non proferisce parola ma è lecito sognare a cinque cerchi.«Nell’ultimo allenamento mi aveva detto che mentalmente non era al 100% e invece…..», racconta entusiasta il suo valido preparatore atletico Francesco Malena. «E’ andata in gara con Dino Meglio e il risultato è stato davvero eclatante». Dopo il bronzo individuale conquistato ai Mondiali di Cheongju nello scorso mese di settembre in Corea del Sud, l'atleta classe’82 si è imposta in maniera netta tra le sciabolatrici, grazie ad una gara letteralmente da applausi.Strapazzata in finale la cinese Shumei Tan (15-7), battuta in semifinale l’ucraina Olena Fedota (15-9), ai quarti superata la temibile ed esperta thailandese Saysunee Jana (15-12). E proprio la portacolori thailandese aveva fermato l’avanzata dell’altra azzurra, Bebe Vio (15-10).Esulta Napoli, festeggia il Club Schermistico Partenopeo (Rossana si allena con Carmine Carpenito per la spada e con Dino Meglio per la sciabola presso l'Accademia Olimpica Beneventana), risuona l’inno di Mameli in Olanda, merito di una incontenibile Pasquino (nelle foto di Eva Pavía / BizziTeam), ormai certezza e stella nel panorama sportivo napoletano e mondiale.