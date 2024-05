Rossana Pasquino si conferma nuovamente campionessa italiana

Colpisce ancora. Lascia sempre la sua firma. Non passa mai inosservata. Una furia travolgente in pedana. Il suo un sorriso fantastico. Dal trono d’Europa al tetto d’Italia. Vette sempre elevate per Rossana Pasquino, nuovamente campionessa incontrastata nella spada e nella sciabola per l’ennesima volta.

A San Lazzaro di Savena primeggia in maniera perentoria la schermitrice delle Fiamme Oro, tesserata per il Club Schermistico Partenopeo e per l’Accademia Olimpica Beneventana “Maestro Antonio Furno”. Doppietta importante per la professoressa federiciana, già qualificata alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Stoccate vincenti ai Campionati italiani di scherma paralimpica e non vedenti a Bologna. «Manifestazione significativa. Sono altri due titoli da aggiungere in bacheca», dichiara orgogliosa Pasquino. Dopo la spada, bissa il trionfo anche nella sciabola categoria B. Derby in finale con Julia Markowska, esponente delle Fiamme Oro, battuta con il largo punteggio di 15-5.

PalaSavena. «Sono gare comunque spigolose, scontrandomi con altri validi atleti della Nazionale italiana», riferisce la vincitrice dell’edizione 2024. «Lo scorso anno persi il titolo di spada per una sola stoccata», ricorda l’artefice di una bella trafila di successi in pedana.

Giochi paralimpici. «Sono molto contenta. La testa già a Parigi e si cerca di mantenere la calma, perché l’adrenalina inizia a salire. L’appuntamento tanto atteso si avvicina», conclude Rossana Pasquino (nelle foto di Augusto Bizzi).