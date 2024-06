Scherma, Valerio Cuomo campione d'Italia per la decima volta

Stoccate tricolori. Si riconferma un portento in pedana e brilla ancora una volta il suo talento anche a Cagliari. Ormai è una certezza della scherma nazionale, una garanzia eccezionale, una sicurezza straordinaria. Valerio Cuomo si è laureto campione d’Italia per la decima volta e per la quinta volta consecutiva a squadre. Con le Fiamme Oro il trionfo in Sardegna, insieme a Gianpaolo Buzzacchino, Davide Di Veroli e Marco Fichera.

Campionati italiani Assoluti. Gli spadisti della Polizia di Stato hanno difeso il titolo conquistato un anno fa a La Spezia. Ai quarti hanno battuto Cesare Pompilio Genova (45-28), in semifinale hanno superato l’Aeronautica Militare, compagine composta da Enrico Piatti, Paolo Pizzo, Matteo Tagliariol e Andrea Vallosio (40-27), infine hanno archiviato la finale con l’Esercito (32-28), relegando al secondo posto Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo, Giacomo Paolini e Francesco Pio Iandolo.

Palmares invidiabile. «È il mio decimo titolo italiano», riferisce orgoglioso il plurititolato napoletano classe 1998. «Era importante chiudere la stagione con una vittoria», ammette fiero il figlio d’arte. «Non semplice e non da tutti conservare il titolo: questa è la quinta edizione consecutiva in cui vinciamo con le insegne delle Fiamme Oro. La squadra è cambiata, ma il risultato lo abbiamo confermato», osserva l’atleta partenopeo già oro in Coppa del Mondo a Sochi, argento ai Giochi del Mediterraneo (Orano 2022) e bronzo alle Universiadi (Napoli 2019).

Immediata rivalsa e urlo strabordante. Per la convocazione agli imminenti Giochi Olimpici al campione italiano in carica è stato preferito il pisano Cimini, battuto proprio dal «grande escluso» in Sardegna. «Fa lo stesso effetto di quando batto qualunque avversario. Trattandosi di sport, sono un vero agonista, pertanto voglio vincere a tutti i costi contro tutti», ammette Cuomo, che tiene a precisare. «Sono rimasto deluso e anche un pò confuso dalle decisioni tecniche, ma quello che posso fare adesso è continuare il mio lavoro al massimo della professionalità», asserisce lo spadista partenopeo.

Derby familiare. Valerio ha incrociato le lame anche con suo fratello Fabrizio. «E questo mi è dispiaciuto. Fabrizio merita una grande soddisfazione come vincere un titolo italiano.

Se fossimo stati in squadra insieme, ne avremmo sicuramente vinto uno», argomenta.

(auto)Dedica. «Questa medaglia è per me. Credo che per la mia storia, la mia dedizione e quello che mi è accaduto, questa medaglia a fine stagione fosse qualcosa che dovevo a me stesso come persona, piuttosto che ad altri», esterna sincero Valerio Cuomo.

Parigi 2024. Non scatta ancora il piano ferie. «Devo lavorare fino a metà luglio con i ragazzi che partiranno per le Olimpiadi», annuncia. «Sarò comunque la riserva e devo mantenermi pronto per qualsiasi evenienza: tutto può ancora accadere». Ci spera davvero Valerio Cuomo. I suoi sono sogni a cinque cerchi.