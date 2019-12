Al Coni Napoli la grande festa dello sci campano

E’ Flavia Giordano l’atleta dell’anno per il comitato campano della Federsci. La sciatrice napoletana, cresciuta con i colori del Sai Napoli e da quest’anno passata al gruppo sportivo dei Carabinieri, è stata la migliore della stagione 2018-2019. Il riconoscimento le è stato assegnato dal presidente del Cam, Agostino Felsani, in occasione della cerimonia d’inaugurazione della stagione agonistica invernale 2019-2020 nella sede del Coni di Napoli.

Altri due premi speciali sono andati a Francesca Carolli del Sai Napoli, terza ai campionati italiani children, e a Giada d’Antonio, dello sci club Vesuvio, che ha vinto la finale nazionale del “Pinocchio sugli sci”, primeggiando in numerose competizioni nella scorsa stagione.



Sono stati assegnati quasi 90 riconoscimenti nel corso della cerimonia agli sciatori campani che hanno gareggiato, non solo sulle piste abruzzesi, ma anche in campo nazionale e internazionale, in tutte le categorie, dai piccoli super baby ai master, riconoscendo non solo i risultati, ma anche il grande impegno e la passione che li spinge. Con la Coppa Cam 2019 sono stati premiati i migliori Children, Giovani, Senior e Master (dai 13 anni in su) del circuito di gare del comitato regionale. Il prossimo anno la coppa sarà intitolata ad Emilio Buccafusca, pioniere dello sci napoletano e grande dirigente sportivo della famiglia degli sport invernali.



Premiati i vincitori del campionato regionale e i piccoli partecipanti al «Trofeo dei Giganti» che hanno ottenuto i migliori punteggi nelle 5 gare di slalom Gigante, organizzati da altrettanti sci club e che rappresentano ormai appuntamenti ricorrenti del calendario delle competizioni regionali. Nella categoria Cuccioli il trofeo, intitolato a Sergio Contardi Falco, è andato a quattro piccoli sciatori di 11 e 12 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA