Coppa del Mondo, cancellata nuovamente la libera femminile di Val d'Isere

Dopo la cancellazione per maltempo della discesa di ieri, stamani di buon mattino è stata cancellata per troppa neve anche la discesa di cdm donne di val d'Isere che era stata rinviata ad oggi. Le due agre programmate in val d'Isere per ieri ed oggi - discesa e combinata - sono così state annullate. Ancora non si sa se, quando e dove potranno venire recuperate. Ultimo aggiornamento: 13:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA