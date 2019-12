L'Italia dello slalom torna sul podio di Coppa del mondo e lo fa con Stefano Gross, 33enne finanziere della Val di Fassa, che riaccende la sua striscia da top slalomista internazionale dopo l'operazione ai legamenti crociati dello scorso marzo e un'annata - quella scorsa - passata a gareggiare con il legamento lacerato. Con la bella rimonta nella seconda manche di Val d'Isère, Gross risale dal nono fino al terzo posto finale, facendo registrare il sesto tempo di frazione e precedendo Henrik Kristoffersen per un solo centesimo. Per il fassano si tratta del podio numero 12 in carriera e del ritorno alle posizioni che contano dopo il 2° posto nello slalom di Kranjska Gora del 5 marzo 2017. Sono ripagati così tutti gli sforzi e il gran lavoro di fisioterapia praticato per tutto lo scorso anno.



E il recupero è stato velocissimo, se si considera che quello della Val d'Isère è solo la seconda gara dall'operazione. Il miglior viatico verso una stagione di vertice che l'Italia delle discipline tecniche aspettava e che potrà servire da stimolo per tutti i compagni di squadra. Nella seconda manche Gross ha attaccato al massimo, non si è risparmiato, sapendo di dover battere il gran tempo messo in pista da Kristoffersen per avere chances di podio. Lo è riuscito a fare al meglio delle sue possibilità, tornando a mostrare grande precisione e ottima spinta su un pendio davvero difficile, come è quello francese. La vittoria è andata all'idolo di casa, Alexis Pinturault, autore di due grandi manches, e nettamente primo con il tempo di 1'47«91, Alle sue spalle lo svedese Andre Myhrer, staccato di 1»44, quindi Gross a 1«47.



Non è riuscito ad essere efficace come nella prima manche invece, Manfred Moelgg, che termina al 14° posto. A punti vanno anche Riccardo Tonetti, 23°, e Giuliano Razzoli 26°. Fuori nella prima invece Tommaso Sala, che accusava un dolore ad una caviglia conseguenza di un infortunio occorsogli in allenamento, e Alex Vinatzer. Il gardenese si è inclinato troppo nei primissimi pali ed è scivolato compromettendo l'intera prova. Nulla da fare anche per Fabian Bacher, Federico Liberatore e Simon Maurberger. Kristoffersen guida la classifica di specialità con 150 punti, davanti a Myhrer con 125 e a Pinturault con 100. Gross è ottavo con 60 punti. Pinturault invece prende la vetta della generale con 264 punti, davanti a Kristoffersen con 243 e all'austriaco Matthias Mayer con 233. Paris è quinto con 204.



Petra Vlhova si è aggiudicata la prima gara femminile stagionale di slalom parallelo andata in scena sulla pista svizzera di St. Moritz. La slovacca ha battuto nella finalissima la svedese Annna Swenn Larsson, bruciata per due centesimi. Sul gradino più basso del podio c'è Franziska Gritsch, brava nel superare la slovacca Meta Hrovat di dodici centesimi. Buon sesto posto per Federica Brignone arrivata fino alla Small Final, dove è stata sconfitta dalla canadese Laurence St-Germain. Nel bilancio finale pesa l'errore dopo un saltino nella sfida ai quarti di finale contro la Gritsch, errore che non le ha permesso di arrivare a giocarsi le sue chance per un piazzamento tra le prime quattro. La valdostana può comunque sorridere: grazie ai 40 punti di oggi, è salita al secondo posto nella classifica generale, dietro solo alla campionessa americana Mikaela Shiffrin. Il percorso di Marta Bassino e Irene Curtoni si è fermato invece agli ottavi, con la sciatrice di Cosio Valtellino, protagonista di una ottima qualifica, eliminata per un piccolo errore a quattro porte dal traguardo. Non è andata oltre i sedicesimi Sofia Goggia, fermata dalla tedesca Lena Duerr, più veloce di due centesimi. Martina Peterlini, Roberta Midali e Lara Della Mea non si sono qualificate per la fase ad eliminazione diretta, con quest'ultima rimasta fuori nonostante il secondo posto nella manche finale. Ultimo aggiornamento: 16:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA