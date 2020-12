Può sorridere Sofia Goggia dopo la prima discesa libera in Val d'Isere della stagione di Coppa del Mondo. La sciatrice azzurra, con il pettorale numero 6, ha chiuso al secondo posto (e a soli 11 centesimi) alle spalle della svizzera Corinne Suter. Terza la statunitense Johnson.

Paura per le cadute di Federica Brignone e Nicole Schmidhofer, entrambe alla stessa curva: l'azzurra è finita fuori pista senza però riportare conseguenze e dopo essersi rialzata è arrivata al traguardo sui propri sci. È andata peggio all'austriaca, che mentre viaggiava intorno ai 100 km/h ha sfondato due barriere formate dalle reti di protezioni ed è finita nei pressi della foresta vicina. La gara è stata subito interrotta per permettere i soccorsi: Schmidhofer è stata portata via in barella e poi in elicottero, ma non ha mai perso coscienza e ha riportato alcune ferite al volto. Tra le altre azzurre decimo posto per Elena Curtoni, 14° Laura Pirovano e 16° Marta Bassino.

Ultimo aggiornamento: 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA