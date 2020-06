Sci, Mondiali di Cortina ancora possibili nel 2021

Resta aperta la possibile conferma dei Mondiali di sci di Cortina nel 2021, dopo che la istituzioni dello sport italiano ne avevano chiesto lo spostamento al 2022, causa Coronavirus. Nulla è deciso, ma fonti vicine al dossier spiegano che la Fis - che si riunirà il 2 luglio - potrebbe non accogliere la richiesta di rinvio di un anno, confermando l'evento nel 2021. La macchina organizzativa a Cortina non si è mai fermata, e in diverse occasioni gli organizzatori avevano detto di essere comunque pronti. Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA