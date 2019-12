Grande performance sulla pista dello Stelvio per il poker (record assoluto). L'azzurro Dominik Paris ha vinto per la quarta volta la discesa libera di Coppa del Mondo di sci a Bormio, con il tempo di 1'49'' 56, precedendo di 39 centesimi lo svizzero Beat Feuz e di 42/100 l'austriaco Matthias Mayer. Con i punti guadagnati oggi, Paris sale al secondo nella classifica generale di Coppa del mondo, a -30 dal norvegese Kristoffersen. «Ho rischiato abbastanza oggi. Alla Carcentina ho perso un pò di velocità - è il suo primo commento -, però mi sono salvato abbastanza bene. Mi piace quando la neve è dura, mi diverto. Non va sempre bene, ma io ci provo sempre a tutta». Feuz rimane, invece, in testa alla classifica di discesa con 240 punti, seguito da Paris con 204. La gara di oggi era valida come recupero di quella annullata sabato scorso per maltempo in Val Gardena. Per Paris, altoatesino di 30 anni, è la terza vittoria in serie in discesa su questa pista, la quarta in questa disciplina a Bormio ed il quinto successo valtellinese tenendo conto del primo posto dello scorso anno anche in superG: mai nessuno come lui. L'azzurro ha così conquistato la 17/a vittoria ed il 35/o podio in carriera mentre nel palmares ha pure il titolo mondiale di superG conquistato un anno fa oltre alla coppa del mondo in questa specialità. Miglior azzurro dopo Paris è stato Mattia Casse in 1.51.75 ed al momento 16/o tempo dopo esser stato terzo nella prova cronometrata. Per l'Italia - in una gara come sempre faticosa e difficile, con partenza abbassata di qualche porta, cielo coperto e visibilità uniforme, fondo compatto e molto duro ma non ghiacciato - ci sono poi più indietro Emanuele Buzzi in 1.52.56 e Peter Fill in 1.52.66. Matteo Marsaglia decisamente più indietro in 1.53.02. Domani sulla Stelvio di Bormio è in programma anche domani una discesa sugli interi 3.270 metri della pista, un'altra grande occasione per Paris, seguita domenica da una combinata.

Ultimo aggiornamento: 14:10

