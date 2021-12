Top 50, sulle piste di Pila brillano i baby napoletani

Eccellenti risultati per il comitato campano-pugliese della Federsci nell’evento Top 50 - PDH Cup, la competizione di sci alpino organizzata a Pila, in Piemonte, per mettere a confronto i migliori 50 atleti del panorama nazionale, oltre ad altri atleti internazionali, delle categorie Ragazzi e Allievi.

La gara, a inviti e a numero chiuso, ha visto la partecipazione di tutti i protagonisti dell'ultima stagione agonistica, oltre ai coetanei di Francia, Svizzera, Cile, Spagna e Croazia.

Il miglior risultato per il comitato campano-pugliese lo ha ottenuto Alessandro Quaranta del Sai Napoli nella categoria Allievi maschile, che si è piazzato appena fuori del podio, conquistando un ottimo quarto posto nello slalom speciale.

Nella categoria Allievi femminile, in entrambe le discipline, hanno raggiunto ottimi piazzamenti Carlotta Caloro dello Sci club Napoli e Chiara Sarubbi del SAI Napoli che hanno chiuso lo speciale rispettivamente all’8° e al 17° posto, mentre nel gigante si sono classificate al 13° e 15° posto.

Nella categoria Allievi maschile Luigi Attanasio dello sci club Settecolli si è classificato al 22° posto.

Molto bene anche gli atleti campani della categoria Ragazzi, tutti del 2009, l’annualità a sfavore.

Giada d’Antonio, dello Scii club Vesuvio, ha conquistato il quinto posto nel gigante, confermando al suo esordio nella categoria Children il talento già dimostrato negli anni passati. Sempre per la categoria femminile, Emma Cricri del Sai Napoli ha concluso il GS in 33° posizione.

Nella categoria ragazzi maschile il miglior piazzamento lo ha ottenuto nello slalom Gaetano Cantalupo del Sai Napoli, piazzato al 14° posto, seguito dal compagno di squadra Giancarlo Ferrara al 21° posto e Nicola Spada dello sci club 3000 Ski Race al 20° posto.

Nicola Spada del 3000 Ski Race si è confermato costante anche nella prestazione in GS dove ottine il 22° posto, seguito da Marco Mancini del Vesuvio, che si è classificato al 24° posto, e da Gaetano Cantalupo del SAI Napoli al 28° posto.

Il SAI Napoli, grazie alle prestazioni dei suoi atleti, ha ottenuto il 14° posto nella classifica degli sci club su 67 società in gara. Per il comitato campano-pugliese si sono piazzati, poi, al 34° posto lo sci club Napoli, al 35° il Vesuvio, al 47° il 3000 ski Race e al 55° il Settecolli.