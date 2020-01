Solo all'ultimo Dominic Paris scende dal podio della discesa valida per la combinata di Wengen. Terzo tempo per tutte la prima manche, l'azzurro è scivolato al quarto posto a causa di una prestazione super dell'austriaco Matthias Mayer, che ha chiuso la porta in faccia a tutti con oltre mezzo secondo di vantaggio. Alle 14 la seconda prova con lo slalom. Ultimo aggiornamento: 13:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA