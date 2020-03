L'Italia di sciabola maschile stacca aritmeticamente il pass per Tokyo2020. Sulle pedane del Lussemburgo, dove è in corso la penultima gara a squadre di qualificazione olimpica del circuito di Coppa del Mondo. Il quartetto italiano composto da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, approda in finale dove sarà sfida alla Corea del Sud. Gli azzurri, all'esordio, hanno superato il Canada per 45-19 e dopo hanno sconfitto ai quarti la Russia per 45-43. In semifinale è poi giunta la vittoria contro l'Ungheria con il punteggio di 45-42. © RIPRODUZIONE RISERVATA