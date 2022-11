Orano-Ariccia-Algeri. Dal bronzo conquistato ai Giochi del Mediterraneo al trionfo laziale. Si riconferma protagonista in pedana lo sciabolatore napoletano Dario Cavaliere. Dopo il terzo posto conseguito nella rassegna a tre cerchi, l’atleta dell’Esercito si è aggiudicato la prima prova di qualificazione Assoluti della zona Centro-Sud.

«E’ stato un ottimo allenamento in vista della Coppa del Mondo, che si terrà in Algeria dal 10 al 13 novembre», racconta lo schermidore classe 1997. «L’impegno internazionale è tra due settimane», ricorda il figlio d’arte, straordinario nella performance sulle pedane del Pala Emanuele. «L’importante era qualificarsi per l’Open e ci sono riuscito», dichiara soddisfatto Cavaliere.

Netta la sua affermazione. Il campione partenopeo si è aggiudicato il derby cittadino contro il portabandiera della Champ Napoli, Marco Elio Morone, che è stato superato 15-13. In semifinale si è imposto sul foggiano Davide Cicchetti con lo stesso punteggio (15-13) ed infine ha prevalso in maniera chiara (15-4) su Lorenzo Ottaviani (Fiamme Gialle), che in precedenza aveva deviato la corsa di Marco Stigliano (Champ Napoli), relegandolo al terzo posto.

Esulta anche Elisa Petrone. La sciabolatrice classe 2003 della Champ Napoli ha avuto la meglio in finale (15-10) su Lucia Lucarini (Fiamme Rosse), dopo aver scavalcato (15-12) Ginevra Testasecca (Circolo della Scherma Terni) e la romana Arianna Blandino (15-10).