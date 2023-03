Scudetto al Napoli, il Corri in giallo si tinge d'azzurro: i runner fanno jogging nei quartieri

Corri in giallo si tinge d'azzurro. E' soltanto una delle innumerevoli iniziative legate al prossimo scudetto del Napoli. E così anche i runner partenopei che ogni giovedì sera si riuniscono da anni per attraversare, in giallo, i quartieri di Napoli per la loro corsetta serale, hanno deciso di cambiare colore: dal giallo all'azzurro con la passione per la corsa.

«Il Corri in giallo è ormai un appuntamento che dura da tanti anni - racconta Antonio D'Apuzzo, storico organizzatore della corsa "gialla" - siamo un gruppo di appassionati che varia dalle trenta alle cento unità. Ogni giovedì con fischietti e magliette dedicate attraversiamo Chiaia e zone limitrofe. Un modo per correre e per ritrovarsi».

Lo scudetto del Napoli ha modificato il programma: «Sei km attraverso i quartieri spagnoli ed il centro cittadino: Quartieri Spagnoli, piazza Municipio, Chiaja e non ci fermiamo qui. La prossima settimana saremo a Forcella e man mano toccheremo ogni giovedì sera un quartiere differente. La cosa che ci ha colpito è la grande quantità di turisti in giro, il pellegrinaggio al Murale di Maradona ed alle gigantografie dei giocatori del Napoli. Quanto a noi maglietta e colori azzurri finché il Napoli non vincerà lo scudetto».