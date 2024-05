Ferrari Challenge Europe, Scudieri terzo nella Coppa Shell AM

In occasione del primo round della trentaduesima stagione del Ferrari Challenge Europe sul circuito del Mugello in questo week-end si è tenuta la riunione internazionale del Cico della Scuderia Ferrari Club Italia. La Campania è stata rappresentata dal delegato regionale Luigi Liberti, presidente della Scuderia Ferrari Club Napoli. Con lui era presente anche una delegazione del sodalizio partenopeo che non perde occasione per seguire i bolidi Ferrari in Italia e all'estero. Ricco il programma organizzato dalla segreteria della SFC per “la prima linea” dei tifosi Ferrari: grid walk prima di ogni gara, partecipazione alla cerimonia di premiazione, un giro in pista su una fiammante 296 GT guidata da piloti Ferrari, e tante esclusive attività che hanno reso esaltante questo week end di gare.

La ciliegina sulla torta è stata la presenza di Oliver Bearman, il nuovo talento del mondo dei motori che ha già brillantemente assaggiato la Formula 1 sostituendo in maniera brillante l'infortunato Sainz nel GP d'Arabia di quest'anno.

Ollie, come viene chiamato affettuosamente il pilota britannico, ha trascorso gran parte del week end con i tifosi Ferrari (ricevendo la tessera della Scuderia Ferrari Club Napoli) con i quali ha anche assistito alle prove e alla gara del Gran Premio di Miami. Molti gli argomenti trattati con il pilota diciottenne, e non solo legati al mondo delle quattro ruote. Bearman, infatti, si è mostrato molto interessato alla città di Napoli ed ha accettato volentieri l'invito fattogli dal presidente Liberti per visitare il capoluogo partenopeo.

A rallegrare ulteriormente il week-end del gruppo napoletano è stato il podio conquistato dall'industriale e gentleman driver Paolo Scudieri, numero uno del gruppo Adler, giunto terzo nella Coppa Shell AM. Scudieri ha intrattenuto il gruppo napoletano nel suo box, condividendo avvincenti aneddoti della sua passione Ferrari e tracciando un interessate quadro dell'attuale situazione del mondo dei motori.