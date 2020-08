Canottieri Napoli sugli scudi al Campionato Italiano Assoluto della vela d'Altura ORC 2020 a Gaeta. Scugnizza, Italia Yachts 11.98 dell'armatore Vincenzo De Blasio (CC Napoli) ha fatto suo il titolo assoluto del Gruppo B, con uno score impressionante (cinque primi e due secondi in sette prove!). Questo l'equipaggio di Enzo De Blasio: Umberto Coppola, Daniele De Tullio, Nevio Sabadin, Andrea Ballico, Andrea Bassani, Mario Prodigo, Tommaso Maglione e Rosario Vannucchi. Imprendibile la barca di De Blasio che ha dettato legge in tutti i giorni di gara. «Per vincere un titolo servono tanti dettagli e tanta preparazione, purtroppo il lockdown ci ha rallentato, ma siamo arrivati qui a Gaeta convinti di essere al meglio e siamo felicissimi di questa vittoria. Oltretutto vincere qui, in quello che si puo' definire un vero e proprio stadio della vela, raddoppia la soddisfazione».



Le parole di Daniele De Tullio. ​«La vittoria della imbarcazione di Enzo de Blasio - il saluto del presidente del Circolo Canottieri Napoli Achille Ventura - oltre ad essere una conferma della grande professionalità degli equipaggi sempre da lui organizzati e gestiti , ci da' un altro segnale di ripresa dello sport dopo lunga inattività. Uno stimolo a sorpassare il momento complesso ed andare avanti . A tutti i componenti del team " scugnizza" ed al nostro caro socio Enzo de blasio i nostri più sentiti complimenti!».



L'Italiano di Vela d'Altura 2020 è organizzato dallo Yacht Club Gaeta con la LNI di Gaeta e il Club Nautico Gaeta, e la collaborazione della Base Nautica Flavio Gioia, vero cuore pulsante della nautica gaetana. Gli sponsor dell'evento sono: Base Nautica Flavio Gioia, Musto, Smith, Santi Quaranta, Nautix, Astra, Gli Archi, Nagua, MyMatchRace.



