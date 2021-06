Si colora di giallorosso il Campionato italiano di Vela d'Altura a Punta Ala con il successo di Scugnizza l’Italia Yachts 11.98 di Vincenzo De Blasio con i colori del Circolo Canottieri Napoli. Ospitato dallo Yacht Club Punta Ala e disputato in condizioni meteomarine straordinarie, sfruttate al meglio dal Comitato di Regata presieduto da Alfredo Ricci, Ufficiale di Regata della V ZONA , il Campionato ha visto il successo nel gruppo 2 Classe C Regata di Scugnizza. A distanza di meno di un anno dal Campionato Italiano di Gaeta 2020 e dal titolo Europeo di Capri del mese scorso, il team di Enzo De Blasio armatore timoniere di una Scugnizza vincente con Enrico Fonda / tattico, Giada de Blasio / Tailer, Andrea Bussani / Tailer , Andrea Visentini / navigatore, Andrea Ballico / randa, Tommaso Maria Maglione / albero, Francesco Murillo / prodiere e Umberto Coppola / skipper team leader drizze, è Campione Italiano per il terzo anno consecutivo e per la quarta volta in totale.

Riva di Traiano 2012, Crotone 2019, Gaeta 2020 e quindi Punta Ala 2021 sono i campi di regata che hanno visto vincere Enzo De Blasio: «Non potevamo venire fuori dal Covid meglio di così - ha detto De Blasio - un posto meraviglioso e una organizzazione splendida, veramente un evento che è andato oltre le stesse aspettative. Il segreto è nell’equipaggio, l’arma vincente è l’aver creato un gruppo coeso, senza un ambiente piacevole e di amicizia non si possono ottenere risultati».

«Il successo di Scugnizza è un ottimo stimolo per tutta la vela d’altura campana e per le diverse flotte che si stanno preparando alla ripresa delle regate zonali» la soddisfazione del Presidente della V ZONA FIV Francesco Lo Schiavo.

Questi i podi finali delle cinque classi che hanno assegnato i titoli italiani, e gli altri premi consegnati.

GRUPPO 1 CLASSI A+B REGATA – Campione italiano 2021 è Fantaghirò, Swan 42 di Carlandrea Simonelli (CN Marina di Carrara), con Flavio Favini. In overall, il vincitore assoluto è lo yacht estone Katarina II, Swan 42 di AivarTuulberg, con Tommaso Chieffi alla tattica, che non concorreva al tricolore. In classificail terzo è Blue Sky, Swan 45 di Claudio Terrieri (NRV) con Lorenzo e Marco Bodini.

GRUPPO 1 CLASSI A+B CROCIERA – Campione italiano 2021 è Canopo, Grand Soleil 39 di Adriano Majolino (CN Riva di Traiano). Il secondo è Athyris&C, Grand Soleil 43 di Piergiorgio De Nardis (CV Roma), il terzo è Morgan IV, altro Grand Soleil 39 di Nicola De Gemmis (CC Barion).

Per il Gruppo 1, a Duende Aeronautica Militare, Vismara 46 di Raffaele Giannetti (CN Riva di Traiano) con Giancarlo Simeoli è andato il Trofeo dei Tre Mari, assegnato alla prima imbarcazione classificata tra quelle provenienti dalle qualifiche.

Migliore armatore-timoniere di questo gruppo è Claudio Terrieri con il suo Blue Sky.

GRUPPO 2 CLASSE C REGATA – Campione italiano 2021 è Scugnizza, l’Italia Yachts 11.98 di Vincenzo De Blasio (CC Napoli). Il vincitore overall è l’altro yacht estone Sugar 3, dell’armatore OttKikkas, con Sandro e Paolo Montefusco. Terzo in classifica Trottolina Bellikosa, X35 di Saverio Trotta (YC Marina del Gargano).

Sfiora il podio Palinuro di Gianluca Lamaro Olimpionico Soling a Los Angeles 1984 e Seoul 1988 del Circolo del Remo e della Vela Italia che conclude la classifica del gruppo 2 classe C Regata al 6° posto assoluto e 4° italiano.

GRUPPO 2 CLASSE C CROCIERA – Campione italiano 2021 è South Kensington, il Beneteau First 35 di Licata D’Andrea (CV Siciliano), davanti a LowNoise II, Italia 9.98 di Luigi Valerio Dabove (CDV Erix)a Varenne, Italia 11.98 di Giovanni Toscano (NIC Catania).

GRUPPO 2 CLASSE D CROCIERA – Campione italiano 2021 è Vlag, Vismara 34 di Luca Baldino (YC Gaeta) con Ernesto Angeletti e Fabio Montefusco. Secondo è Northern Light P38, Dufour 34 di Enzo Ricordo (YC Capo D’Orlando) (4-6), e terzo Mart D’Este, Este 31 di Edoardo Lepre (CV Fiumicino).

Per il Gruppo 2 il Trofeo dei Tre Mari è andato a Vincenzo De Blasio con il suo Scugnizza, che vince anche il titolo di primo armatore-timoniere per il suo gruppo.