Allenatori con qualifica federale Uefa, convenzione con istituti scolastici, tesseramento femminile con almeno una ventina di bambine, integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e normodotati. progetti formativi con uno psicologo dello sport, progetti legati al territorio di appartenenza. Tutto ciò aggiunto alla normale attività di base di una Scuola calcio. Sono 682 in Italia le Scuole calcio Elite riconosciute dalla Federcalcio che ha reso noto l'elenco dei sodalizi che si possono fregiare, grazie alla professionalità ed ai progetti del marchio di garanzia di Scuole calcio Elite. In Campania sono 59, quinta regione italiana dietro il Veneto che guida con 78, la Toscana con 70, il Lazio 67, la Sicilia 63, Campania ed Emilia Romagna 59. Staccate Piemonte (48) e Lombardia (47)



Per quanto riguarda la Campania riconosciute Elite Montemiletto (Avellino), Benevento, Grippo, Valle Telesina (Benevento), Marcianese Futsal Academy, Agorà Academy, Marcianise (Caserta), Academy S.Anastasia, Accademia Sorrento, Academy Procida, Acerrana, Alma Verde, Arci Scampia, Bagnolese, Blue Devils, Boys Melito, Calcio Pomigliano, Campanile, Caravaggio, Centro Ester, Emanuele Troise, Europa, Ciro Caruso, Francesco Coco Academy, Gioventù Partenope, Memory Giacomo Caracciolo, Micri, Monteruscello, Napoli Calcetto C/5, New Team Sangiovanni, Oasi Giugliano, Olimpia Club, Puteolana, Internapoli Kennedy, Real Casarea, Real Stabia, Academy S.Anastasia, San Giorgio 1926, San Sebastiano Calcio Mazzeo, Santa Maria Assunta, FC S.Agnello, Sport Village, Sg Sporting Club, Sporland Nola, Sc Striano, Turris, Victoria Marra, Virtus Junior Napoli (Napoli); Assocalcio Terzo Tempo, Cilento Academy, Emanuele Belardi, Feldi Eboli, Gelbison Vallo, Pontecagnano, Santa MAria Cilento, Spes Battipaglia, Sporting Club Picentia, Sporting Sala Consilina, Virtus Battipaglia (Salerno).