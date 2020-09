Ultimo aggiornamento: 18:50

Capri: si è concluso sui campi del Tennis Club Capri la seconda edizione del torneo sociale 2020: Trofeo Isola di Capri "Memorial Giuseppe Breglia". Ad aggiudicarsi il trofeo è stato il giovane tennista caprese Fabrizio Staiano in una finale combattuta con Mario Paone, altro tennista isolano. Il match è stato seguito da un pubblico attento ed appassionato dello sport del tennis che è molto seguito sull’isola azzurra. Il tabellone della gara ha contato più di 60 partecipanti tra Capresi, villeggianti ed habitué che hanno soggiornato quest’estate a Capri. Grande soddisfazione per la riuscita della gara, è stato espresso dallo staff organizzativo del circolo e dalla famiglia Breglia, proprietaria del complesso sportivo che conta ormai quasi un secolo di vita. Direttore del torneo è stato il maestro Giuseppe Di Stefano, Presidente dell’associazione sportiva ed arbitro internazionale coadiuvato dal giudice-arbitro ed istruttore federale Marco Carannante. Con il memorial Giuseppe Breglia ed il Trofeo isola di Capri si è chiusa la prima fase della stagione tennistica caprese che continua però per l’intero anno con la scuola tennis per i più giovani allievi e con il gruppo di atleti che partecipano alle gare regionali e nazionali. L’appuntamento in finale è stato dato alla prossima estate con la terza edizione del torneo sociale che ormai è diventato una vera realtà isolana nello sport del tennis.