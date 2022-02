Fantastica opportunità. Accumula e accresce il suo bagaglio di esperienza internazionale. Saper arbitrare è certamente un’arte, senza lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Ci sono ottime ragioni per credere che sia esattamente così, non sottovalutando la fatica dell’impegno. Se desidera ardentemente partecipare alla Coppa del Mondo femminile in Nuova Zelanda dall'8 ottobre al 12 novembre («sarebbe un sogno bellissimo»), deve prima cimentarsi nel Sei Nazioni under 20 maschile. Designata nel torneo ovale più celebre e prestigioso tra le dodici migliori direttrici di gara del panel mondiale, Maria Giovanna Pacifico non teme la sua prima volta. Imminente il suo esordio, a stretto giro il via dell’edizione 2022.

«Sono di ritorno da Madrid, dove ho arbitrato la finale della Coppa Iberica, tra la vincitrice del campionato femminile spagnolo (Complutense Cisneros) e quello portoghese (Sporting de Portugal). Dopo un mese di stop per la sospensione dei campionati causa Covid, ho ripreso con una competizione internazionale, che è stata provvidenziale, vista l'importantissima gara in programma venerdì 4 febbraio, dove sarò assistente in Irlanda-Galles», spiega entusiasta la sannita classe 1990. Per la giornata di lancio al Musgrave Park di Cork l’inglese Sara Cox sarà affiancata nella direzione da Maria Giovanna Pacifico e Maria Beatrice Benvenuti, in qualità di Giudici di Linea. Si tratta di un autorevole tassello nella carriera della ragazza campana.

«È uno step del percorso di arbitro che nessuna di noi credo si aspettasse. E’ pur sempre la seconda competizione di rugby europeo più rilevante e fino ad ora appannaggio dei colleghi del cosiddetto «sesso forte». Credo che sia un riconoscimento di competenze e potenzialità, che vede nella nostra «diversità» gli stessi valori attribuibili ad un arbitro che non sia donna», ammette orgogliosa Pacifico.

Scalda i motori. «Sono molto emozionata per l’evento di venerdì, e farò del mio meglio per essere all’altezza del ruolo affidatomi, felice di condividerlo con la collega Maria Beatrice Benvenuti, che sarà con me in campo», dichiara fiera la beneventana.

Da incorniciare l’anno appena concluso con almeno 15 designazioni internazionali. «Ho terminato il 2021 con l'arbitraggio di due finali di Rugby Seven: l'Elche 7s in Spagna e il torneo ad inviti di Dubai, dove ho diretto rispettivamente Irlanda-Polonia e Polonia-Russia femminili. Tornei intervallati dalle quattro designazioni nei test match femminili di novembre. Un periodo molto soddisfacente, ma anche molto duro, che mi ha donato esperienze ed emozioni che mi hanno arricchito professionalmente e personalmente».

Sorpresa ovale. «Nello scorso dicembre poi la mail che nessuna di noi (il riferimento è a Clara Munarini e Maria Beatrice Benvenuti, gli altri due fischietti che prenderanno parte alla rassegna) si aspettava: designazione per il Sei Nazioni under 20», confessa Pacifico, perfezionando ulteriormente il suo già brillante curriculum. «Numerose le esperienze maturate come assistente arbitrale nel Sei Nazioni femminile (solo per l’edizione 2021 ha ricevuto quattro designazioni) e Test Match internazionali».

Si è fatta valere anche in ambito maschile. «Sesto ufficiale di gara nel Sei Nazioni, Italia–Francia (16 marzo 2019), e Time Keeper per Italia–Francia (6 febbraio 2021)», ricorda fiera. «Questa volta ecco la prima partecipazione nella categoria under 20 di una kermesse internazionale maschile».

Vicinanza di genere. «Esprimo solidarietà alla collega Diana Di Meo. Certi eventi, purtroppo, dimostrano come il percorso verso una società equa è ancora lontano, e che il pregiudizio comune che vede colpevoli o sbagliate le donne che vivono liberamente la propria sessualità, è ancora radicato».

Scaramantica e ambiziosa, Pacifico (nelle foto di Enrique Palacio) tiene alta la bandiera della Campania nel mondo, insieme ai due napoletani Alessandro Fusco e Giada Franco, pronti a mettersi in luce nel Guinness Six Nations. «Sono concentrata, ma trasfonderò gioia e passione», conclude. Come non crederle.